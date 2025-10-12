Блогер Илья Царевский устроил ДТП с шестью машинами в Москве
После аварии водитель вел себя неадекватно.
На улице Юных Ленинцев в Москве произошло массовое ДТП. Блогер Илья Царевский спровоцировал аварию с пятью другими автомобилями, находясь за рулем своего Mercedes. Видео с места ЧП публикует 5-tv.ru.
Предварительно установлено, что Царевский ехал на высокой скорости и врезался в стоящую на светофоре машину. По словам одного из потерпевших Марата Валеева, блогер был в неадекватном состоянии.
«Человек улыбался, после ДТП встал на машину», — рассказал Валеев о поведении Царевского на месте происшествия.
Потерпевший сообщил, что стоял на светофоре и почувствовал сильный удар сзади, из-за которого стукнулся головой — мужчину спасли подушки безопасности. По инерции его машина столкнулась со стоявшим впереди Volkswagen, из-за цепной реакции пострадали еще три транспортных средства.
Автомобиль Валеева пострадал сильнее всего, остальные четыре машины получили легкие повреждения.
