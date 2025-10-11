На Новом Арбате разбился красный Ferrari

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист Эксклюзив 118 0

У машины частично повредился бампер.

Фото, видео: 5-tv.ru

В центре Москвы разбился красный Ferrari. Эксклюзивные кадры появились в распоряжении 5-tv.ru.

ДТП произошло на Новом Арбате. На кадрах видно, что у автомобиля вывернуло колесо и был частично поврежден бампер. Пострадавших в результате аварии нет. На месте продолжают работать сотрудники Госавтоинспекции. Подробности инцидента не разглашаются. О том, кто был за рулем машины тоже неизвестно.

А в пятницу вечером на шоссе Энтузиастов в Москве произошло серьезное ДТП с участием автомобиля марки Dodge. Об этом писал 5-tv.ru. Машина столкнулась с мачтой освещения. В результате этого автомобиль буквально разорвало пополам. Один человек оказался зажат в салоне. Причины ДТП не уточнялись.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что пьяный водитель влетел в остановку с людьми в Новосибирске. Пострадали шесть человек. Инцидент произошел в минувший четверг. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства дела. 

