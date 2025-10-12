Путин отменил акцизы на дизельное топливо с октября по май

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 68 0

Отмена распространяется на зимние виды нефтепродукта.

Путин отменил акцизы на дизельное топливо с октября по май

Фото: © РИА Новости/Александр Казаков

Президент России Владимир Путин отменил акцизы на дизельное топливо в период с 1 октября 2025 года по 1 мая 2026 года. Соответствующий указ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе отмечается, что в указанный период дизельное топливо не будет признаваться подакцизным товаром в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. Отмена акциза распространяется на зимние виды топлива.

До этого, 11 сентября, президент подписал указ о продлении ограничений для «Газпрома» на покупку газа у совместных предприятий из недружественных стран. Запрет касается сделок с немецкими компаниями Wintershall Dea и OMV, если стоимость закупок превышает уровень, установленный правительством.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин принял участие в саммите «Россия — Центральная Азия», прошедшем в Душанбе. Цель встречи — укрепление сотрудничества с соседними странами региона. В рамках саммита глава российского государства также провел отдельные переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. По итогам встречи стороны подписали документ, направленный на дальнейшее сближение двух стран.

