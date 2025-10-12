«Сумасшедшая жесть»: актриса Исакова рассказа о жизни после утраты мужа

|
Мария Щелканова
Мария Щелканова

Ее супруг Юрий Мороз умер 14 июля в возрасте 68 лет.

Как живет актриса Исакова после смерти мужа Юрия Мороза

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Актриса Виктория Исакова справляется с утратой мужа просмотром сериалов

Вдова режиссера Юрия Мороза, актриса Виктория Исакова, рассказала о том, как строится ее жизнь после утраты супруга. Об этом она поведала в своем блоге в мессенджере Telegram.

По словам артистки, пережить потерю непросто, однако она смогла найти утешение в просмотре сериалов, что помогает ей заполнить пустоту.

«Когда начинается сумасшедшая жесть в жизни, когда не можешь справиться вообще ни с чем, ну и все вытекающие… я смотрю сериалы. Вот что может спасти человечество. Когда все хорошо и может стать еще лучше. Так хочется верить, что это возможно…» — добавила Исакова.

Кроме того, актриса находит поддержку и радость в работе, а также в посещении различных мероприятий.

«Была презентация нового сезона платформы Premier, мы там тоже присутствуем с фильмом „Таня и космонавт“. Картина снята, и это сейчас идет монтаж, вчера мы показали маленький очаровательный тизер и немного рассказали про кино. Спасибо, мне было радостно поменять обстановку и отвлечься», — уточнила она.

Мороз и Исакова поженились в 2003 году, в 2015 у супругов родилась дочь Варвара. Режиссер и актер Юрий Мороз ушел из жизни 14 июля в возрасте 68 лет. Также у режиссера есть дочь от первого брака 43-летняя Дарья Мороз от первого брака с актрисой Мариной Левтовой.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что умерла вдова Вячеслава Невинного актриса Нина Гуляева.

