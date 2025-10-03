Умерла вдова Вячеслава Невинного актриса Нина Гуляева

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 62 0

Мужа знаменитость встретила во время работы в театре.

Чем занималась при жизни вдова Невинного Нина Гуляева

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Вдова народного артиста СССР Вячеслава Невинного Нина Гуляева ушла из жизни. Об этом стало известно из сообщения МХТ имени А. П. Чехова в Telegram-канале театра.

Народной артистке России, «старейшине Художественного театра» было 94 года. Прощание со знаменитостью пройдет в МХТ им. Чехова. Дата и время будут названы позже.

«Сегодня, 3 октября, на 95-м году жизни не стало народной артистки России Нины Ивановны Гуляевой, старейшины художественного театра», — отметили в сообщении.

В публикации рассказали, что на мхатовскую сцену артистка вышла более 70 лет назад. Будучи студенткой Школы-студии МХАТ, Гуляева играла Сережу в «Анне Карениной», а в 1954 году она вступила в труппу театра, где исполнила порядка 60 ролей.

Гуляева перевоплощалась и в комедийных героев, и в лирических. На сцене она представляла и трагедийные образы. Так, за роль старухи Анны в спектакле «Последний срок» по повести Валентина Распутина в 1978 году артистка получила государственную премию РСФСР. В источнике отметили, что последними спектаклями Гуляевой были «Белые ночи» в МХТ и «Дядя Ваня» в Театре наций. Премьеры прошли в 2019 году.

Во время служения в МХТ Гуляева познакомилась со вторым мужем — народным артистом СССР Вячеславом Невинным. Супруг Гуляевой умер в 2009 году. Сын Нины и Вячеслава, заслуженный артист России Вячеслав Невинный-младший, также служит в МХТ им. Чехова.

Ранее, 5-tv.ru писал, умер актер из сериала «Невский» Сергей Рыбин.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+10° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
81.01
-0.49 95.34
-0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:53
«Трамплин для инвестиций»: Сикорский о выгоде Польши от восстановления Украины
17:41
Виктор Орбан: Евросоюз уже потратил на Украину €180 млрд
17:34
В Дагестане задержали пятерых жителей, планировавших теракт против силовиков
17:31
Количество погибших от отравления алкоголем в Ленобласти возросло до 45
17:26
Во Владимирской области в результате ДТП погибли четыре человека
17:22
В Литве министра культуры уволили из-за вопроса о статусе Крыма

Сейчас читают

Владимир Путин выступил на встрече клуба «Валдай». Главные заявления
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 октября, для всех знаков зодиака
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео