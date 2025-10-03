Умерла вдова Вячеслава Невинного актриса Нина Гуляева

Вдова народного артиста СССР Вячеслава Невинного Нина Гуляева ушла из жизни. Об этом стало известно из сообщения МХТ имени А. П. Чехова в Telegram-канале театра.

Народной артистке России, «старейшине Художественного театра» было 94 года. Прощание со знаменитостью пройдет в МХТ им. Чехова. Дата и время будут названы позже.

«Сегодня, 3 октября, на 95-м году жизни не стало народной артистки России Нины Ивановны Гуляевой, старейшины художественного театра», — отметили в сообщении.

В публикации рассказали, что на мхатовскую сцену артистка вышла более 70 лет назад. Будучи студенткой Школы-студии МХАТ, Гуляева играла Сережу в «Анне Карениной», а в 1954 году она вступила в труппу театра, где исполнила порядка 60 ролей.

Гуляева перевоплощалась и в комедийных героев, и в лирических. На сцене она представляла и трагедийные образы. Так, за роль старухи Анны в спектакле «Последний срок» по повести Валентина Распутина в 1978 году артистка получила государственную премию РСФСР. В источнике отметили, что последними спектаклями Гуляевой были «Белые ночи» в МХТ и «Дядя Ваня» в Театре наций. Премьеры прошли в 2019 году.

Во время служения в МХТ Гуляева познакомилась со вторым мужем — народным артистом СССР Вячеславом Невинным. Супруг Гуляевой умер в 2009 году. Сын Нины и Вячеслава, заслуженный артист России Вячеслав Невинный-младший, также служит в МХТ им. Чехова.

