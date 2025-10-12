Конь ворвался на участок к жительнице СНТ в Ленобласти и оторвал ей руку

Два человека пострадали в результате нападения лошади в СНТ «Орбита-3» в Ленинградской области.

По словам одной из пострадавших, Людмилы Алексеевой, животное сначала ударило ее копытом, а после набросилось на ее сестру Валентину, сломав ей ребра и нанеся сильную травму руки.

«Я мало пострадала, меня копытом лошадь побила, но это только синяки. А у сестры оторвана рука, сломаны ребра, ей сейчас делают операцию», — уточнила Алексеева в беседе с 5-tv.ru.

Женщину госпитализировали в медицинское учреждение, однако медики не дают обнадеживающих прогнозов относительно сохранения конечности.

Уточняется, что инцидент нападения лошадей на жителей «Орбита-3» — не первый.

По предварительным данным, хозяйство с копытными животными — лошадьми и козами — принадлежит бывшему полицейскому, который порядка десяти лет отпускает животных на самовыгул, а также игнорирует обращения местных жителей в надзорные органы и администрацию, а также оставил без внимание предложение председателя содового товарищества оградить участок с лошадьми за счет садоводства.

