Блиновская попросила Мосгорсуд об отсрочке от дальнейшего отбывания наказания

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 32 0

Подсудимая полностью признала свою вину и «раскаялась в содеянном».

Блиновская попросила суд отсрочить наказание

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Блогер Елена Блиновская, приговоренная к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима, подала в Московский городской суд ходатайство о предоставлении отсрочки исполнения наказания до тех пор, пока ее дети не достигнут 14-летнего возраста. Об этом 12 октября сообщается на сайте судебной инстанции.

«Блиновская Елена Олеговна в апелляционной жалобе просит Московский городской суд применить ст. 82 УК РФ («Отсрочка отбывания наказания») и предоставить ей отсрочку от исполнения наказания до достижения ее детьми 14-летнего возраста», — приводит содержание текста ТАСС.

Отмечается, что прошение будет рассмотрено в понедельник, 13 октября. В документе уточняется, что обвиняемая полностью признала вину и выразила раскаяние. Кроме того, в жалобе подчеркивается, что разлука матери с четырьмя несовершеннолетними детьми может негативно сказаться на их эмоциональном и психологическом состоянии.

Суд над Еленой Блиновской

Елена Блиновская была задержана в апреле 2023 года по подозрению в мошенничестве с целью избежания уплаты налогов. Около года она находилась под домашним арестом, а затем мера пресечения была изменена, и блогера отправили в СИЗО.

В марте интернет-знаменитость суд признал виновной и приговорил к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, ей назначили штраф в размере одного миллиона рублей и взыскали 587 миллионов, полученных преступным путем. Также на Блиновскую наложили запрет на занятие коммерческой деятельностью в течение четырех лет.

