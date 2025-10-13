Конец войны или передышка: насколько прочны гарантии безопасности по Газе

Мирный договор о Газе подпишут 13 октября в Египте без ХАМАС

Однако в самой Газе давно не верят ни израильскому премьеру Нетаньяху, ни тому, что эта война наконец закончится. Тем более, что накануне в загадочной авто-катастрофе погибли трое катарских переговорщиков — именно они готовили то самое мирное соглашение. Что это было — роковое стечение обстоятельств или попытка срыва переговоров? Корреспондент «Известий» Мария Коровина разбиралась в тонкостях ближневосточной политики.

Завтра или уже сегодня — Израиль замер в ожидании часа икс. Совсем скоро оставшиеся в живых заложники вернутся домой. Это 20 человек, которые провели в подземелье Газы 735 дней. В руководстве ХАМАС заявили, что могут отпустить пленников уже вечером. Логичным выглядел бы сценарий, при котором передача заложников началась бы до полуночи, а завершилось все к приезду президента США Дональда Трампа. До его прилета остаются считаные часы — в аэропорту Бен Гуриона уже расстелили 50-метровую красную ковровую дорожку. А в центре Тель-Авива сверкают растяжки с благодарностью главе американского Белого дома.

«Сейчас я испытываю много чувств, потому что это очень, очень счастливый момент. Я чувствую, что мне нужно быть здесь, на площади заложников и ждать их», — поделилась Лирион Якобович.

«Уверен, это будет большим сюрпризом для них, когда они вернутся домой и увидят, сколько людей действительно их ждут», — говорит Йосеф Уиткс.

Схема такая: заложников передают представителям Красного Креста, а те уже — спецподразделению ЦАХАЛ. Всех везут на базу в Реим, дальше развозят по больницам. Главные клиники страны уже готовы к приему. Израильские журналисты узнали: пленникам раздадут наборы, в каждом из которых планшет, телефон, наушники и одежда.

«С одной стороны, мы рады, потому что долго ждали освобождения 20 заложников. С другой стороны, мы не знаем, что будет на следующий день. Что будет в Газе, начнется ли все снова? Будет ли там тихо? У нас сейчас два чувства, и они противоречивые», — считает журналист Джонатан Рейсс.

Начнется ли все снова — этот вопрос действительно не получится игнорировать. Да, на первом этапе стороны передадут друг другу заложников в обмен на палестинских заключенных, но что потом?

«Когда кто-то говорит, что Израиль, вероятно, не будет соблюдать положения плана Трампа, это звучит реалистично. Израиль действительно может просто выйти из соглашения после того, как получит своих заложников. На Израиль должно быть оказано международное давление, чтобы он сдержал слово, данное американским президентом», — заявил представитель ФАТХ Джамаль Наззаль.

Важный нюанс: подписывать соглашение будут исключительно посредники, израильтян и палестинцев даже не позвали. А министр обороны Израиля уже начал угрожать.

«Главной задачей Израиля после этапа возвращения заложников станет уничтожение всех террористических тоннелей ХАМАС в Газе непосредственно ЦАХАЛ и с помощью международного механизма, который будет создан под руководством и под контролем США. Я распорядился, чтобы ЦАХАЛ подготовился к выполнению этой миссии», — написал Исраэль Кац на своей странице в соцсети X.

Как это будет происходить на практике, пока не ясно. Учитывая, что ХАМАС сейчас берет под свой контроль район за районом. По всему анклаву создают контрольно-пропускные пункты и разыскивают подозреваемых в сотрудничестве с Израилем. Если таких находят, судьба их незавидна.

Прямо перед решающей встречей, на которой будет подписано соглашение в загадочную аварию попали катарские переговорщики. Машина перевернулась в 50 километрах от Шарм-эш-Шейха, трое дипломатов погибли, еще трое пострадали. По официальной версии, отказало рулевое управление. Но произошло это так внезапно, что сразу поползли конспирологические версии о том, что не все стороны в действительности хотят мира. Зато западные политики уже вовсю готовятся поймать хайп на мирном процессе — курс на Египет скоро возьмут «борты номер один» из Германии, Франции, Британии. Будет и генсек ООН Антониу Гутерриш, но править бал на саммите будет Дональд Трамп. Нобелевскую премию не получил, но компенсирует египетским саммитом мира, соблюдать который, возможно, никто особенно и не собирается.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.