«Не отказываюсь от цели»: Ким Кардашьян отложила пересдачу экзамена на адвоката

Ким Кардашьян отложила пересдачу экзамена на адвоката

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян не планирует предпринимать новые попытки сдать экзамен на право заниматься адвокатской деятельностью в Калифорнии как минимум до 2027 года. Об этом сообщило Yahoo.

После провала на испытаниях в июле 2025 года знаменитость пропустила сессию в феврале 2026 года. По сообщениям инсайдеров, она не намерена появляться на экзамене до конца этого года.

Теперь ближайшим возможным сроком ее возвращения к тестам считается февраль 2027 года. При этом, заявку на участие необходимо подать до 4 января.

Несмотря на временное затишье, 45-летняя Кардашьян подчеркивает свою приверженность выбранному пути.

«Ну что ж. Я еще не адвокат, я просто играю очень хорошо одетого юриста на ТВ. Прошло шесть лет с начала этого юридического пути, и я все еще в деле, пока не сдам экзамен. Никаких коротких путей, никакого отказа от цели — только больше учебы и еще больше решимости», — отметила она.

Кардашьян добавила, что ее путь к профессии продолжается, несмотря на плотный график и съемки в ТВ-проектах.

Попытки стать юристом начались в 2018 году. Ким не посещала традиционную юридическую школу. Она также не имеет степени бакалавра. Звезда вместо привычного образования выбрала частную программу Law Office Study Program. Это позволило ей завершить обучение в мае 2025 года под руководством практикующих юристов.

В эфире своего реалити-шоу звезда признавалась, что подготовка дается ей крайне тяжело.

«Я проснулась и три часа проходила пробный тест. Вчера было то же самое. Я уперлась в стену и готова расплакаться, потому что это чертовски изматывает», — отмечала она.

