Мошенники придумали новый способ обмана россиян через криптовалюту

Он связан с биржей, которая в нашей стране не работает.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Мошенники придумали новый способ обмана жителей России. Как пишут «Известия», аферисты предлагают получить прибыль с операций на неработающей в нашей стране криптобирже.

Сценарий надувательства выглядит достаточно убедительно. Мошенники пишут потенциальной жертве от лица кадрового агентства. Лжесотрудники объясняют, что ищут клиентов для своих партнеров и предлагают сотрудничество. Затем с человеком связывается «специалист по работе с криптобиржей» и заставляет скачать особое приложение. Так мошенники получают доступ к деньгам жертвы.

Ранее 5-tv.ru писал, что сразу несколько подпольных майнинговых ферм накрыли петербургские полицейские. Чтобы незаконное производство не обнаружили, три местных жителя почти семь с половиной лет занижали показания электросчетчиков. Все это время в нежилых помещениях для добычи криптовалюты без перерыва работало почти 3000 устройств.

