Священная гора: в Дагестане началось паломничество на Шалбуздаг

При восхождении на вершину принято особым способом загадывать желания.

Фото, видео: 5-tv.ru

В Дагестане началось паломничество на священную гору Шалбуздаг

В Дагестане сотни человек сейчас штурмуют пик Шалбуздаг. Есть поверье, что семь восхождений приравниваются к одну паломничеству в Мекку. Для гостей на склонах местные жители до сих проводят старые языческие обряды. Корреспондент «Известий» Мурад Магомедов все увидел.

«Паломники верят, что достаточно взять любой камень с тропы, помолиться и попросить о заветном. На пути к вершине Шалбуздага часто встречаются такие горочки, это все загаданные желания людей», — сообщил журналист.

Камни часто обвязывают тканью, это древний ритуал, смесь язычества и местных обычаев. Каждый год тысячи людей поднимаются на Шалбуздаг, паломники считают эту гору священной.

«Исполняются желания у людей, говорят. Я, правда, семь камушков там поставила, загадала желание, да», — заявила туристка из Калининграда Светлана Конивцова.

Шесть веков гора манит людей своей мистикой. Ее форма словно усеченная пирамида, многие ощущают здесь особую космическую энергию.

«Очень хорошо сказали китайцы: когда ты преодолеваешь препятствия, ты берешь его силу, здесь это происходит, столько сил набираешься», — отметила туристка Татьяна Фрея.

Кого только не встретишь на горе: туристку в позе монаха Шаолиня, десантника с флагом, ведущего семью наверх, скромных горянок в платочках и в платьях. Эта 79-летняя бабушка Умрайхан Забаилова поднимается во второй раз — просто ради красоты.

Больше всех удивила девушка во вьетнамской шляпе и в сари с золотой каймой.

«Очень тяжело, я думала, сейчас заплачу, сейчас заплачу, но заставляла себя», — призналась София Магомедова.

Путь к вершине — испытание, шесть километров по узкой тропинке по крутому склону. Высота — почти четыре тысячи метров над уровнем моря. Кислорода не хватает, радуют только сюрреалистичные пейзажи.

Рыжие скалы Шалбуздага — и правда словно марсианские каньоны. Облака внизу завершают иллюзию инопланетного мира, только ромашки под ногами напоминают, что это все еще Земля.

«Рельеф и ландшафт — как будто мы находимся на другой планете», — отметила участница восхождения Алина Касумова.

Ученые выяснили: 100 миллионов лет назад здесь был океанический риф, теперь это гора-легенда, окутанная мифами.

«Путники рассказали легенду об этом месте, видите углубление в скале? Говорят, если подобрать камень, загадать желание и попасть туда, оно сбудется», — сказал корреспондент.

На вершине всех, кто дошел, ждет испытание: так называемый грехомер, узкая расщелина в скале.

«У кого, говорят, много грехов, тот не поднимется. Тот застрянет и пойдет обратно, страх не пустит его подняться», — заявил житель Дербента Арсен Абдуллаев.

Вот все из любопытства и лезут в узкую трещину в скале, люди пытаются протиснуться между камнями и выйти с другой стороны. Не всем этот подъем дается легко.

Кто-то верит в святость горы, кто-то смеется над суевериями, но в одном согласны все — виды здесь фантастические. Ради них стоит взойти на Шалбуздаг.

