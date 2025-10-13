Священная гора: в Дагестане началось паломничество на Шалбуздаг
При восхождении на вершину принято особым способом загадывать желания.
Фото, видео: 5-tv.ru
В Дагестане началось паломничество на священную гору Шалбуздаг
В Дагестане сотни человек сейчас штурмуют пик Шалбуздаг. Есть поверье, что семь восхождений приравниваются к одну паломничеству в Мекку. Для гостей на склонах местные жители до сих проводят старые языческие обряды. Корреспондент «Известий» Мурад Магомедов все увидел.
«Паломники верят, что достаточно взять любой камень с тропы, помолиться и попросить о заветном. На пути к вершине Шалбуздага часто встречаются такие горочки, это все загаданные желания людей», — сообщил журналист.
Камни часто обвязывают тканью, это древний ритуал, смесь язычества и местных обычаев. Каждый год тысячи людей поднимаются на Шалбуздаг, паломники считают эту гору священной.
«Исполняются желания у людей, говорят. Я, правда, семь камушков там поставила, загадала желание, да», — заявила туристка из Калининграда Светлана Конивцова.
Шесть веков гора манит людей своей мистикой. Ее форма словно усеченная пирамида, многие ощущают здесь особую космическую энергию.
«Очень хорошо сказали китайцы: когда ты преодолеваешь препятствия, ты берешь его силу, здесь это происходит, столько сил набираешься», — отметила туристка Татьяна Фрея.
Кого только не встретишь на горе: туристку в позе монаха Шаолиня, десантника с флагом, ведущего семью наверх, скромных горянок в платочках и в платьях. Эта 79-летняя бабушка Умрайхан Забаилова поднимается во второй раз — просто ради красоты.
Больше всех удивила девушка во вьетнамской шляпе и в сари с золотой каймой.
«Очень тяжело, я думала, сейчас заплачу, сейчас заплачу, но заставляла себя», — призналась София Магомедова.
Путь к вершине — испытание, шесть километров по узкой тропинке по крутому склону. Высота — почти четыре тысячи метров над уровнем моря. Кислорода не хватает, радуют только сюрреалистичные пейзажи.
Рыжие скалы Шалбуздага — и правда словно марсианские каньоны. Облака внизу завершают иллюзию инопланетного мира, только ромашки под ногами напоминают, что это все еще Земля.
«Рельеф и ландшафт — как будто мы находимся на другой планете», — отметила участница восхождения Алина Касумова.
Ученые выяснили: 100 миллионов лет назад здесь был океанический риф, теперь это гора-легенда, окутанная мифами.
«Путники рассказали легенду об этом месте, видите углубление в скале? Говорят, если подобрать камень, загадать желание и попасть туда, оно сбудется», — сказал корреспондент.
На вершине всех, кто дошел, ждет испытание: так называемый грехомер, узкая расщелина в скале.
«У кого, говорят, много грехов, тот не поднимется. Тот застрянет и пойдет обратно, страх не пустит его подняться», — заявил житель Дербента Арсен Абдуллаев.
Вот все из любопытства и лезут в узкую трещину в скале, люди пытаются протиснуться между камнями и выйти с другой стороны. Не всем этот подъем дается легко.
Кто-то верит в святость горы, кто-то смеется над суевериями, но в одном согласны все — виды здесь фантастические. Ради них стоит взойти на Шалбуздаг.
