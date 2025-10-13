Опасная фаза: атлантические течения в мировом океане могут остановиться

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова

Последствия этого процесса будут разрушительными для климата планеты.

Что будет если остановятся течения в океанах

Фото: www.globallookpress.com/Nano Calvo

Утрехтский университет в Нидерландах: Атлантические течения могут остановиться

Климатологи заявили, что Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция (AMOC) достигла критической точки невозврата и продолжает стремительно ослабевать. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на новое исследование специалистов из Утрехтского университета в Нидерландах.

По данным ученых, моделирование показало, что процесс замедления течений идет значительно быстрее, чем считалось ранее. При добавлении в модель пресной воды, символизирующей таяние гренландских ледников, наблюдался момент, когда циркуляция резко ослабла и полностью прекратилась в течение ста лет после достижения критической отметки.

AMOC называют «океаническим конвейером» — эта система течений переносит теплую воду из тропиков на север Атлантики, где она охлаждается, становится плотнее, опускается и возвращается обратно. Избыточное поступление пресной воды из тающих льдов нарушает этот механизм, снижая соленость и плотность водных масс.

Ученые предупреждают, что остановка циркуляции приведет к резким климатическим изменениям. В Европе температура может снизиться до 15 градусов, а на восточном побережье США повысится уровень моря примерно на 15 сантиметров.

Наибольшие риски грозят тропическим регионам Южной Америки и Западной Африки, где возможны сбои муссонных дождей, угрожающие продовольственной и водной безопасности. По оценкам специалистов, система AMOC сейчас находится в самом слабом состоянии за последние тысячу лет и продолжает приближаться к переломному моменту.

