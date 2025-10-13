Поиски семьи Усольцевых под Красноярском завершились

В Красноярском крае завершили активную фазу поисков семьи Усольцевых, пропавшей в горной тайге. Об этом сообщает региональное отделение добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Оперативный штаб, работавший в поселке Кутурчин Партизанского района, прекращает деятельность, а дальнейшие работы переходят в новый формат.

В отряде пояснили, что поиск не остановлен, но теперь он будет проходить в режиме точечных задач. Операцию продолжат только профессионалы и аттестованные спасатели, выполняющие указания координаторов.

Ранее специалисты установили координаты сигнала телефона, который принадлежал мужчине из пропавшей в тайге семьи Усольцевых. Об этом 5-tv.ru сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

В ведомстве пояснили, что картографы поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» определили точку, откуда исходил радиосигнал устройства главы семьи. По предварительной информации, он был зафиксирован вечером 28 сентября — в день, когда семья перестала выходить на связь.

Сигнал, по данным следствия, поступил примерно в семи километрах от поселка Кутурчин Партизанского района. Сейчас поисковые группы направлены в этот район, но продвижение осложняют снегопады и резкое похолодание.

