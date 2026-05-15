Тайна тайги: поиски семьи Усольцевых возобновили спустя полгода
Спасатели возвращаются в район загадочного исчезновения семьи, которую не смогли найти после масштабных проверок.
Фото: © РИА Новости/ Илья Тимин
Поиски Усольцевых в Красноярском крае снова возобновили
В Красноярском крае вновь стартовали поиски семьи Усольцевых, бесследно пропавшей во время похода по тайге. Операция пройдет 15 и 16 мая в Партизанском районе после нового обращения следственных органов.
Как сообщил портал ngs24.ru, к работам подключили сотрудников Красноярского поисково-спасательного отряда. В поисках будут участвовать четыре специалиста и столько же единиц техники.
О возобновлении операции ранее предупреждал инспектор Госохотнадзора по Партизанскому и Уярскому районам Евгений Ногин. По его словам, приступить к активной фазе планировали только после середины мая. Также рассматривалась возможность привлечения местных охотников, хорошо знающих территорию.
Ирина и Сергей Усольцевы вместе с дочерью исчезли в конце сентября 2025 года. Семья отправилась в однодневный поход к горе Буратинка, однако домой так и не вернулась. Несмотря на долгие поиски, следов пропавших до сих пор не обнаружено.
Зимой 2026 года следователи и спасатели проверяли не только лесные участки, но и территории местных жителей. Осматривались подвалы, чердаки, хозяйственные постройки, силосные ямы и даже уличные туалеты, однако никаких зацепок найдено не было.
