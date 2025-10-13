«Хотят помочь»: Трамп о ситуации вокруг торговых разногласий между США и Китаем

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова

Американский лидер смягчил риторику в адрес Пекина.

В каких отношениях США и Китай

Фото: Reuters/Evelyn Hockstein

Трамп: США хотят помочь Китаю, а не навредить ему

Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию вокруг торговых разногласий между Вашингтоном и Пекином. Он призвал не беспокоиться о Китае и заявил, что цель США — помочь Пекину, а не навредить.

«Уважаемый председатель (КНР. — Прим. ред.) Си Цзиньпин только что пережил тяжелый момент. Он не хочет депрессии для своей страны, и я тоже. США хотят помочь Китаю, а не навредить ему», — написал президент США в своей социальной сети Truth Social.

Ранее Трамп заявил о возможности введения повышенных пошлин на китайские товары. Такое решение может стать ответом на действия Пекина, ограничившего экспорт редкоземельных элементов. Кроме того, американская сторона рассматривает вариант ограничения поставок в Китай ряда технологий, программного обеспечения и даже авиационной продукции.

На фоне обострения экономических споров вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что Трамп намерен действовать взвешенно и с учетом интересов страны. По его словам, глава государства готов рассмотреть все дипломатические варианты урегулирования ситуации.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 октября, для всех знаков зодиака

