Подтвердил консул: среди узников колл-центров в Мьянме есть россияне

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 60 0

Граждане РФ оказались в руках аферистов.

Есть ли россияне среди узников в колл-центре в Мьянме

Фото: 5-tv.ru

В невольничьих колл-центрах, расположенных в приграничных районах Мьянмы, находятся несколько граждан России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заведующего консульским отделом посольства РФ в Таиланде Илью Ильина.

По словам дипломата, информация о присутствии россиян в подобных центрах подтверждена свидетельствами тех, кого удалось освободить. Он отметил, что часть граждан находится там по собственному желанию, однако существует высокая вероятность, что некоторые удерживаются против воли. При этом точных данных о числе пострадавших у посольства нет.

Ильин уточнил, что мошенники действуют через Telegram-каналы, где предлагают россиянам работу в Таиланде. Девушкам обещают карьеру моделей, а мужчинам — вакансии рекламных агентов или специалистов по продвижению товаров и услуг. На деле же жертв доставляют не в Таиланд, а в Мьянму, где заставляют трудиться в нелегальных колл-центрах.

По данным дипломата, схема выглядит следующим образом: соискателей встречают в аэропорту Суварнабхуми в Бангкоке, затем перевозят в город Месай и тайно переправляют через реку Мэй на территорию Мьянмы. После этого россияне оказываются фактически в плену.

Ранее по инициативе российской стороны удалось вернуть на родину четырех граждан РФ, похищенных и вывезенных в Мьянму. Консул подчеркнул, что работа по выявлению и освобождению новых пострадавших продолжается.

