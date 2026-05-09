Курсант сделал предложение избраннице на торжественном параде в Благовещенске

Возлюбленная будущего офицера сказала «да».
Курсант Дальневосточного гвардейского командного училища имени Рокоссовского (ДВОКУ) сделал предложение своей возлюбленной во время торжественного шествия в честь Дня Победы в Благовещенске. Об этом сообщили в администрации города.
«Торжественное прохождение войск Благовещенского гарнизона завершилось неожиданно. Один из курсантов элитных подразделений ДВОКУ сделал предложение своей избраннице», — написала пресс-служба городских властей в мессенджере МАКС.
Девушка сказала «да» и курсант надел ей на палец кольцо под троекратное «ура» товарищей.
Ранее 5-tv.ru писал, что в годы Великой Отечественной войны жители СССР продолжали делать предложения избранницам и регистрировать браки. Так, в 1941 году было заключено 610 тысяч союзов, а в 1942-м — 300 тысяч. Некоторые пары играли свадьбы прямо на фронте. У командиров было право регистрировать как браки, так и родившихся в отрядах детей.
