Финальная подготовка к параду в честь 81-й годовщины Победы проходит в Москве

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru
На Красной площади завершаются последние приготовления к торжественному шествию в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. На месте работает корреспондент «Известий» Кирилл Солодков.
«Здесь, на Манежной площади пока немноголюдно, а с противоположной стороны, на Васильевском спуске, уже началось формирование пеших колонн. В их основе — офицеры и курсанты высших учебных военных заведений всех видов и отдельных родов войск», — сообщает журналист.
Парад Победы начнется в 10:00 по московскому времени. В нем примут участие представители высших военных учебных заведений и различных родов войск Вооруженных сил России.
В этом году воспитанники суворовских и нахимовских училищ, а также кадетских корпусов не будут участвовать в параде. Демонстрация военной техники также не планируется. В Минобороны поясняли, что такое решение связано с текущей оперативной обстановкой. Особое внимание уделено мерам безопасности и организации движения в центральной части столицы.
