Николай Басков принял участие в акции «Бессмертный полк» в Киргизии

Алексей Мокряков
Алексей Мокряков

Народный артист присоединился к шествию в городе Караколе.

Народный артист России Николай Басков принял участие в акции «Бессмертный полк» в Караколе в Киргизии.

Певец присоединился к шествию вместе с жителями города. В руках артист нес фотографию родственника-ветерана, на груди певца была приколота георгиевская ленточка.

Впервые акция «Бессмертный полк» прошла в Тюмени в 2007 году, хотя официальное название шествие получило лишь в 2012 году. С тех пор акция стала регулярной. В 2022 году в ней приняли участие более 12 миллионов жителей России. В последние годы акция проходит как в традиционном, так и в онлайн-формате.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что первый в мире «Бессмертный полк» на вездеходах прошел на Чукотке.  Колонна арктической техники с портретами героев Великой Отечественной войны проехала по заснеженной тундре у Анадыря.

Участники акции украсили вездеходы флагами и фотографиями своих родственников 

