Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем Победы

Мэр города отметил, что сегодня, как и в 1945 году, правда, добро и справедливость на нашей стороне.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил ветеранов и жителей столицы с 81-й годовщиной победы в Великой Отечественной войны.
Градоначальник отметил, что в мае 1945 года завершилась самая страшная война в истории человечества.
«Дорогие ветераны! Дорогие москвичи! От всей души поздравляю вас с Днем Победы в Великой Отечественной войне! После войны выросло уже несколько поколений граждан нашей страны. И уже правнуки фронтовиков ведут своих детей в школу. Но и для молодых, и для людей постарше — для всех нас 9 Мая — больше, чем просто красивая дата календаря», — сказал мэр города.
Сергей Собянин подчеркнул: День Победы — это гордость за наших солдат, которые делали то, что никому в мире было не под силу. Он отметил, что сегодня, как и в 1945 году, на нашей стороне правда, добро и справедливость.
«С праздником, друзья, с Днем Великой Победы»!» — добавил Сергей Собянин.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Южно-Сахалинске прошел парад в честь 81-й годовщины Победы. Горожане собрались на главной площади, торжественным маршем по ней прошли военнослужащие и колонна техники. После шествия в городе состоится акция «Бессмертный полк». В течение дня в Южно-Сахалинске ожидается серия праздничных программ, спектакли, квесты, тематические мастер-классы, просмотр фильмов о ВОВ.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 9 мая
- Николай Басков принял участие в акции «Бессмертный полк» в Киргизии
- 9 мая
- Курсант сделал предложение избраннице на торжественном параде в Благовещенске
- 9 мая
- Покорившая арабское музыкальное шоу девятилетняя Эмилия спела «Темную ночь»
- 9 мая
- Глава Подмосковья передал «Золотую звезду» Героя России родным летчика Терехина
- 9 мая
- Первый день мира в дневниках и письмах: что писали с фронта, когда закончилась Великая Отечественная война
- 9 мая
- «Пока мы живы, мы помним»: как прошел парад Победы в Приморье и на Камчатке
- 9 мая
- Жители Забайкалья встретили «Рассвет Победы» на Титовской сопке
- 9 мая
- «Прописаны в нашем ДНК»: Лера Кудрявцева о военных песнях
- 9 мая
- День, когда замерло время: как советские люди узнали об окончании войны
- 9 мая
- «Никогда не рассказывал о войне»: дед певца Вячеслава Макарова дошел до Берлина
87%
Нашли ошибку?