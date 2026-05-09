Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем Победы

Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист

Мэр города отметил, что сегодня, как и в 1945 году, правда, добро и справедливость на нашей стороне.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

День Победы 9 Мая

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил ветеранов и жителей столицы с 81-й годовщиной победы в Великой Отечественной войны.

Градоначальник отметил, что в мае 1945 года завершилась самая страшная война в истории человечества.

«Дорогие ветераны! Дорогие москвичи! От всей души поздравляю вас с Днем Победы в Великой Отечественной войне! После войны выросло уже несколько поколений граждан нашей страны. И уже правнуки фронтовиков ведут своих детей в школу. Но и для молодых, и для людей постарше — для всех нас 9 Мая — больше, чем просто красивая дата календаря», — сказал мэр города.

Сергей Собянин подчеркнул: День Победы — это гордость за наших солдат, которые делали то, что никому в мире было не под силу. Он отметил, что сегодня, как и в 1945 году, на нашей стороне правда, добро и справедливость.

«С праздником, друзья, с Днем Великой Победы»!» — добавил Сергей Собянин.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Южно-Сахалинске прошел парад в честь 81-й годовщины Победы. Горожане собрались на главной площади, торжественным маршем по ней прошли военнослужащие и колонна техники. После шествия в городе состоится акция «Бессмертный полк». В течение дня в Южно-Сахалинске ожидается серия праздничных программ, спектакли, квесты, тематические мастер-классы, просмотр фильмов о ВОВ.

