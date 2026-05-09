Покорившая арабское музыкальное шоу девятилетняя Эмилия спела «Темную ночь»

Девятилетняя певица Эмилия Джабер, звезда арабского шоу «Голос. Дети», эксклюзивно для 5-tv.ru исполнила легендарную композицию Марка Бернеса «Темная ночь».

Девочка исполнила знаменитую песню военных лет под аккомпанемент барабана, на котором играл ее брат.

Девятилетняя Эмилия (мама девочки русская, а папа — иорданец. — Прим. ред.) ранее покорила жюри арабского шоу «Голос. Дети» исполнением песни «Калинка» — ее оценили все три члена жюри. Ролик же с исполнением песни в соцсетях собрал более 31 миллиона просмотров. Теперь у девочки появились арабские фанаты, которые массово снимают видео, напевая знакомую всем в нашей стране мелодию.

Песня «Темная ночь» была написана композитором Никитой Богословским и поэтом Владимиром Агатовым в 1943 году для фильма «Два бойца». Впервые ее исполнил Марк Бернес, которого для записи разбудили буквально посреди ночи. Да и сама композиция была сочинена экспромтом во время съемок кинофильма.

