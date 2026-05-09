Покорившая арабское музыкальное шоу девятилетняя Эмилия спела «Темную ночь»
Девочке аккомпанирует на барабане ее брат.
Фото, видео: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Девятилетняя певица Эмилия Джабер, звезда арабского шоу «Голос. Дети», эксклюзивно для 5-tv.ru исполнила легендарную композицию Марка Бернеса «Темная ночь».
Девочка исполнила знаменитую песню военных лет под аккомпанемент барабана, на котором играл ее брат.
Девятилетняя Эмилия (мама девочки русская, а папа — иорданец. — Прим. ред.) ранее покорила жюри арабского шоу «Голос. Дети» исполнением песни «Калинка» — ее оценили все три члена жюри. Ролик же с исполнением песни в соцсетях собрал более 31 миллиона просмотров. Теперь у девочки появились арабские фанаты, которые массово снимают видео, напевая знакомую всем в нашей стране мелодию.
Песня «Темная ночь» была написана композитором Никитой Богословским и поэтом Владимиром Агатовым в 1943 году для фильма «Два бойца». Впервые ее исполнил Марк Бернес, которого для записи разбудили буквально посреди ночи. Да и сама композиция была сочинена экспромтом во время съемок кинофильма.
Ранее певец Вячеслав Макаров назвал свои любимые военные песни. Об этом сообщал 5-tv.ru.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 9 мая
- Николай Басков принял участие в акции «Бессмертный полк» в Киргизии
- 9 мая
- Курсант сделал предложение избраннице на торжественном параде в Благовещенске
- 9 мая
- Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем Победы
- 9 мая
- Глава Подмосковья передал «Золотую звезду» Героя России родным летчика Терехина
- 9 мая
- Первый день мира в дневниках и письмах: что писали с фронта, когда закончилась Великая Отечественная война
- 9 мая
- «Пока мы живы, мы помним»: как прошел парад Победы в Приморье и на Камчатке
- 9 мая
- Жители Забайкалья встретили «Рассвет Победы» на Титовской сопке
- 9 мая
- «Прописаны в нашем ДНК»: Лера Кудрявцева о военных песнях
- 9 мая
- День, когда замерло время: как советские люди узнали об окончании войны
- 9 мая
- «Никогда не рассказывал о войне»: дед певца Вячеслава Макарова дошел до Берлина
Читайте также
87%
Нашли ошибку?