Фон дер Ляйен и Джонсона предложили отправить на передовую

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова

По мнению ирландского журналиста, если политики лично увидят происходящее в зоне конфликта, боевые действия закончатся в течение суток.

Фото: www.globallookpress.com/Xinhua

Председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона стоит отправить на передовую в зону украинского конфликта. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети Х.

Он заявил, что фон дер Ляйен и Джонсону, «никогда не носившим форму», стоит самим увидеть, что такое настоящие боевые действия. По его словам, если бы политики оказались на линии огня, конфликт закончился бы в течение 24 часов.

Как отмечают аналитики, страны Евросоюза продолжают закупать российский газ на миллиарды евро, несмотря на собственные санкции. По оценкам экспертов, объем таких поставок уже превысил 11 миллиардов евро.

При этом Европа постепенно теряет поддержку США. Вашингтон не готов увеличивать помощь Киеву, а этим летом ЕС подписал невыгодное торговое соглашение с администрацией Дональда Трампа, предполагающее крупные инвестиции в американскую экономику.

