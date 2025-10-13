«Качай-качай-качай»: Федор Емельяненко рассказал о своей физической форме

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 44 0

Спортсмену в прошлом году делали сложную операцию на плече.

Фото, видео: СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Федор Емельяненко после операции на плече сменил программу тренировок

Чтобы восстановиться после сложной операции на плече Федору Емельяненко — четырехкратному чемпиону мира по ММА и боевому самбо, мастеру спорта международного класса по дзюдо, пришлось поменять программу тренировок. Об этом он сообщил в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

«Год назад сделал операцию на плече, сейчас практически каждый день прорабатываю плечи. Слава богу, восстановился, все отлично, спасибо людям, которые поучаствовали в этом», — отметил спортсмен.

Он объяснил, что проблемы со здоровьем не были результатом какой-либо травмы. Они накопились за годы его карьеры.

«Она накопилась. Врач мне делал операцию и сказал, что она была три в одной. Нарост, артроз, губа разорванная. Мне все это переделали, перекрепили. Слава богу, у меня был замечательный врач, сделал мое плечо, и сейчас чувствую себя хорошо», — заверил Емельяненко.

Он добавил, что кроме плеч уделяет внимание на тренировках и другим частям тела, например, работает с тренажерами и со скакалкой. Кроме того, он занимается с чемпионом СССР по боксу и мастером спорта международной категории Игорем Буниным, который советует ему раскачивать корпус из стороны в сторону. Благодаря такому виду физической нагрузки Емельяненко похудел на несколько килограммов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сын Валуева сильно похудел после съемок в реалити-шоу.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+5° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
81.19
-0.22 94.05
-0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:29
Турист вернулся домой с Бали без сердца
11:17
Без боя с Тенью: что такое осенняя хандра и как ее отличить от сезонной депрессии
11:15
Неприятное свидание: жительница Новосибирска стала жертвой пикап-тренера
11:07
ФСБ предотвратила теракт в Москве в отношении офицера Минобороны РФ
11:06
У побережья США обнаружен способный привести к мегаземлетрясению разлом
10:51
Опасная фаза: атлантические течения в мировом океане могут остановиться

Сейчас читают

Политолог: Киев прогибают на переговоры с Россией в Минске
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 октября, для всех знаков зодиака
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео