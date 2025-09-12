Сын Валуева сильно похудел после съемок в реалити-шоу: «Я так загнался»

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 44 0

Наследник знаменитости решил преобразиться после увиденных комментариев в свой адрес.

Сын Валуева сильно похудел после съемок в реалити-шоу

Фото: Instagram*/valuev_g__

Сын Валуева сильно похудел после съемок в реалити-шоу

Сын знаменитого боксера и политика Николая Валуева принял участие в реалити-шоу о выживании наследников знаменитостей, после которого шокировал подписчиков результатом своего кардинального преображения.

Григорий признавался, что участие в проекте для него — ответственный шаг. Молодой человек хотел привести себя в хорошую физическую форму. И, судя по кадрам в социальных сетях, ему это удалось.

На личной странице 22-летний спортсмен выложил фотографию из спортзала, где он с заметно постройневшим и подтянутым телом. В подписи к публикации Григорий признался, что из-за волны критики он решил скинуть вес.

«Я так загнался из-за комментариев, что похудел до 75 килограммов», — написал Валуев-младший под фото из зала.

Как отмечает Woman.ru, на шоу Григорий пришел в весе 125 килограммов.

В шоу Валуеву предлагали поучаствовать в мастер-классе по боксу, на что Григорий согласился с трудом. Он боялся, что при каждом движении у него будет «прыгать жир». Кроме того, молодой человек не хотел выглядеть нелепо на фоне отца-спортсмена, но по итогу, это занятие ему очень понравилось.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что вместе с телеведущей Ксенией Бородиной в новом фильме снимется ее дочь Теона.

