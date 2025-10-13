Турист вернулся домой с Бали без сердца

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 88 0

В мае он был обнаружен мертвым в бассейне на частной вилле.

Турист вернулся домой с Бали без сердца

Фото: www.globallookpress.com/Alexander Bogatyrev

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тело погибшего австралийского туриста вернули с Бали в Австралию без сердца

Тело 23-летнего австралийского туриста Байрона Хэддоу, который скончался на Бали в мае 2025 года, было отправлено в Австралию без сердца. Об этом сообщает Daily Mail.

В мае Хэддоу был обнаружен бездыханным в бассейне на частной вилле. Первоначально власти называли причиной смерти утопление, однако позднее анализ показал наличие в организме алкоголя и антидепрессанта. Ошибка при вскрытии привела к тому, что тело репатриировали через четыре недели уже без сердца. Семье пришлось дополнительно заплатить 700 долларов за безопасную доставку сердца.

Подобные случаи уже происходили с другими австралийцами. Брат Криса Йейтса рассказал, что его родственник, умерший на Бали в 2023 году, вернулся в Австралию «без сердца, печени, почек и желудка», при этом ведя здоровый образ жизни и не имея хронических болезней.

Коронеры отметили, что на телах обоих мужчин были ссадины и синяки, а также несколько опухолей и шишек, что позволило установить параллели между случаями.

Скандальные события вновь вызывают вопросы к индонезийским медицинским и судебным службам по части вскрытия и транспортировки тел иностранных граждан, а семьи туристов вынуждены самостоятельно решать финансовые и организационные проблемы при репатриации.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 747 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.19
-0.22 94.05
-0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:54
В Москве загорелось здание, где находятся редакции Mash и Shot
14:42
Глава BBN Ценцкевич: сейчас Польша находится в состоянии войны с Россией
14:36
«Пострадали больше других»: Лавров про основные задачи саммита в Египте по Газе
14:33
В Москве 17-летнего подростка нашли мертвым на детской площадке
14:24
Адвокат Елены Блиновской заявил о праве блогера подать заявление на УДО
14:14
Песков ответил на вопрос о возможности разговора Путина и Трампа по Tomahawk

Сейчас читают

Политолог: Киев прогибают на переговоры с Россией в Минске
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 октября, для всех знаков зодиака
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео