Восемь туристов спасли в горах в Краснодарском крае

Эфирная новость 29 0

В отрезанной от маршрута группе были дети.

Фото, видео: © РИА Новости/Игорь Онучин; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Краснодарском крае спасают группу туристов. Восемь человек с детьми и без снаряжения застряли в горах.

Спальники и другие вещи путешественники переправили на лошадях через реку. Но из-за проливных дождей уровень воды сильно поднялся, и для людей переправа стала опасной. Туристы отрезаны от маршрута. Они ночуют в самодельном убежище из досок. Известно, что два человека получили переохлаждение. На помощь вылетел вертолет МЧС.

Позже всех туристов доставили на вертолете на основную базу спасателей в поселке Навагинка. Успешную операцию по эвакуации провели специалисты Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС.

Ранее 5-tv.ru писал, что спасательные операции для альпинистов-нарушителей могут сделать платными.

Каждая спасательная операция уникальна и нет точного прейскуранта, но минимальный порядок цифр выглядит так: час работы вертолета МИ-8 — около 370 тысяч рублей, один вылет — четыре часа, то есть уже полтора миллиона. 25 тысяч в день — примерная зарплата десяти спасателей. А еще работа наземных служб — диспетчеров, техперсонала, медиков. Плюс амортизация техники, подсчитать которую сложно.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 747 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.19
-0.22 94.05
-0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:54
В Москве загорелось здание, где находятся редакции Mash и Shot
14:42
Глава BBN Ценцкевич: сейчас Польша находится в состоянии войны с Россией
14:36
«Пострадали больше других»: Лавров про основные задачи саммита в Египте по Газе
14:33
В Москве 17-летнего подростка нашли мертвым на детской площадке
14:24
Адвокат Елены Блиновской заявил о праве блогера подать заявление на УДО
14:14
Песков ответил на вопрос о возможности разговора Путина и Трампа по Tomahawk

Сейчас читают

Политолог: Киев прогибают на переговоры с Россией в Минске
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 октября, для всех знаков зодиака
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео