Восемь туристов спасли в горах в Краснодарском крае

В Краснодарском крае спасают группу туристов. Восемь человек с детьми и без снаряжения застряли в горах.

Спальники и другие вещи путешественники переправили на лошадях через реку. Но из-за проливных дождей уровень воды сильно поднялся, и для людей переправа стала опасной. Туристы отрезаны от маршрута. Они ночуют в самодельном убежище из досок. Известно, что два человека получили переохлаждение. На помощь вылетел вертолет МЧС.

Позже всех туристов доставили на вертолете на основную базу спасателей в поселке Навагинка. Успешную операцию по эвакуации провели специалисты Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС.

Ранее 5-tv.ru писал, что спасательные операции для альпинистов-нарушителей могут сделать платными.

Каждая спасательная операция уникальна и нет точного прейскуранта, но минимальный порядок цифр выглядит так: час работы вертолета МИ-8 — около 370 тысяч рублей, один вылет — четыре часа, то есть уже полтора миллиона. 25 тысяч в день — примерная зарплата десяти спасателей. А еще работа наземных служб — диспетчеров, техперсонала, медиков. Плюс амортизация техники, подсчитать которую сложно.

