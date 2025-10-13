Два человека погибли из-за падения самолета в Техасе

Два человека погибли из-за крушения самолета в Техасе. Их тела обнаружили спасатели.

Борт упал прямо на автомобильную стоянку в промзоне, после чего вспыхнул огонь, который быстро перекинулся на стоящие рядом грузовики. Сейчас на месте работают экстренные службы, о возможных причинах трагедии пока что не сообщают.

Известно, что самолет вмещал до девяти человек. Эта модель часто используется для деловых перелетов и способна преодолевать расстояние до двух тысяч километров без дозаправки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в аэропорту Иркутска произошла авария с самолетом и пассажирским автобусом. Находясь в движении, лайнер задел крылом микроавтобус. Воздушное судно пробило лобовое наземного транспорта, когда выходило на взлетную полосу. Уточнялось, что в машине людей не было.

В настоящее время транспортная прокуратура совместно с полицией проводит проверку по факту случившегося. Детали инцидента уточняются.

