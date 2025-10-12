Самолет пробил крылом микроавтобус в аэропорту Иркутска

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 53 0

Лайнер выезжал на взлетную полосу.

Как самолет врезался в микроавтобус в аэропорту Иркутска

Фото: © РИА Новости/Кирилл Шипицин

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В аэропорту Иркутска произошла авария с самолетом и пассажирским автобусом. Об этом пишет РИА Новости на ссылкой на источник в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

По имеющейся информации, находясь в движении, лайнер задел крылом микроавтобус. Инцидент случился примерно в три часа дня.

Воздушное судно пробило лобовое наземного транспорта, когда выходило на взлетную полосу. Уточнялось, что в машине людей не было. Пострадавших нет. Пассажиры, находившиеся на борту, не обращались за медицинской помощью.

В настоящее время транспортная прокуратура совместно с полицией проводит проверку по факту случившегося. Детали инцидента уточняются. Помимо этого, авиарейс был отменен.

Ранее 5-tv.ru писал, три человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета в Австралии. Известно, что лайнер упал в 20 километрах к югу от города Вуллонгонга. Сотрудники экстренных служб получили сообщение о крушении воздушного судна примерно 10 утра по местному времени. Лайнер загорелся после удара о землю.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+7° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.19
-0.22 94.05
-0.65
Межгалактический семьянин или земной паразит: какой ты пришелец по знаку...

Последние новости

21:11
«Ждала ее 9 лет»: Апина рассказала, почему ее дочь выносила суррогатная мать
21:05
ЦБ отменил голосование по выбору дизайна для новой банкноты 500 рублей
20:13
Резали наспех: жертва черных трансплантологов о вынужденном донорстве в Косово
19:59
Самолет пробил крылом микроавтобус в аэропорту Иркутска
19:34
«Сумасшедшая жесть»: актриса Исакова рассказа о жизни после утраты мужа
19:05
«Мы нашли клетки»: ученые пролили свет на рассеянный склероз

Сейчас читают

Средства ПВО сбили украинские ракеты над Белгородом и Белгородским районом
«Это реальный Владимир Ильич!» — Евгений Ткачук о работе над образом Ленина в новом сериале
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео