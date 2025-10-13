«Облажался со своими детьми»: Бен Стиллер рассказал о родительстве

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 33 0

Мать и отец актера тоже были связаны со съемками в фильмах.

Фото: www.globallookpress.com/ Photo Image Press

People: Бен Стиллер состоялся в карьере, но облажался в родительстве

Американский актер Бен Стиллер считает, что многое сделал неправильно в воспитании своих детей. Об этом 59-летний артист рассказал в интервью PEOPLE.

Актер признался, что работа над новым документальным фильмом «Стиллер и Мира: ничего не потеряно» заставила его переосмыслить собственное родительство. В фильме, где он вспоминает своих знаменитых родителей — актера Джерри Стиллера и актрису Энн Миру, — есть и отрывки разговоров с его взрослыми детьми: 23-летней Эллой и 20-летним Куинлином.

«Они очень четко объяснили мне, что я сделал не так. И я очень ценю это. Ты думаешь, что все понимаешь, но потом слышишь их точку зрения — и понимаешь, что все было иначе», — рассказал Стиллер.

Стиллер отметил, что, как и его родители, он часто ставил карьеру выше семьи.

«Я помню, как сказал сыну, что уезжаю снимать „Ночь в музее 3“ на несколько месяцев. Он посмотрел на меня и сказал: „Я бы хотел, чтобы ты остался дома“. Для него это было важнее, чем фильм», — поделился актер.

По его словам, ирония в том, что он считал себя «лучше» своих родителей, но повторил их ошибки.

«Наверное, я больше облажался со своими детьми, чем мои родители со мной», — добавил Стиллер.

В мае 2000 года Бен Стиллер женился на актрисе Кристин Тейлор, с которой вместе снимался в нескольких фильмах. У пары двое детей — дочь Элла Оливия и сын Куинли Демпси. В 2017 году супруги объявили о расставании, однако сохраняют дружеские отношения и иногда показываются вместе на публике.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 октября, для всех знаков зодиака

