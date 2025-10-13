«Было бы весело»: Джулианна Мур о неожиданном пункте в списке желаний

|
Диана Кулманакова
Актриса выбирает проекты по внутреннему отклику.

Что сейчас с Джулианной Мур — подробности личной жизни

Фото: www.globallookpress.com/Photo Image Press

People: Джулианна Мур рассказала о неожиданном пункте в списке желаний

Американская актриса Джулианна Мур призналась, что после четырех десятилетий в Голливуде у нее все еще осталась одна несбывшаяся мечта. Таким откровением она поделилась в интервью People.

«Знаете что? Я всегда хотела снять фильм о привидениях. Мне кажется, это было бы очень весело. Таких фильмов сейчас не хватает. Это то, чего я еще не делала, но очень хотела бы попробовать», — рассказала 64-летняя Мур

Несмотря на то, что актриса не раз снималась в фильмах ужасов — от «Сейфа» (1995) и «Забытого» (2004) до «Ганнибала» (2001) и «Кэрри» (2013), — она признается, что с историями о призраках пока не сталкивалась.

Обладательница премии «Оскар» заявила, что сегодня выбирает проекты по внутреннему отклику.

«Я ищу сценарии, которые цепляют. Всегда спрашиваю себя: какую историю я хочу рассказать?» — поделилась актриса

Мур добавила, что именно творческий процесс остается для нее главным источником вдохновения.

«Мне нравится приходить куда-то и создавать что-то вместе с командой. В каком-то смысле мы все создаем что-то из ничего — и это невероятно захватывает», — сказала актриса.

Джулианна Мур начала свою актерскую карьеру в 1984 году с работы в телесериале «На пороге ночи», где сыграла в восьми эпизодах. Ее кинодебют состоялся в 1990 году в фильме «Сказки с темной стороны». Особый успех ей принесла роль в драме «Ночи в стиле буги» (1997), которая принесла номинации на «Оскар» и «Золотой глобус».

Наиболее значимая победа пришла в 2014 году с фильмом «Все еще Элис», за который Мур получила «Оскар» за лучшую женскую роль.

