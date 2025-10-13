Мужчина с самым длинным именем в мире не может его выговорить

Диана Кулманакова
Единственный раз, когда он слышал список полностью, был на свадьбе.

Кто обладатель самого длинного имени в мире

Фото: www.globallookpress.com/ChinaFotoPress

Mirror: Мужчина с самым длинным именем в мире не может его выговорить

Австралиец, 60-летний Лоуренс Уоткинс, официально обладает самым длинным именем в мире — оно состоит из 2310 имен. По словам мужчины, в обычной жизни он использует только данные ему при рождении имя и фамилию, потому что произнести полное невозможно. Об этом сообщает Mirror.

«Единственный раз, когда я услышал, как мое полное имя произносят вслух, был на моей свадьбе — церемониймейстер потратил на это 20 минут. В моем паспорте есть пометка „Список имен смотрите на страницах“, к которой приложены шесть страниц», — делится рекордсмен.

Лоуренс решил сменить имя в 1990 году, вдохновившись «Книгой рекордов Гиннесса». Тогда он работал курьером в библиотеке и присваивал имена из книг вокруг.

«Тысячи книг — идеальное место, чтобы найти себе новое имя», — объяснил он.

Среди его любимых имен — Калвакаматаутау и AZ2000. Последнее, по словам рекордсмена, означает, что у него есть имена «от A до Z» и их больше 2000. Однако не все разделяют его энтузиазм.

«Реакция людей немного разочаровывает. Я вижу, что им не так интересно, как мне. Но для меня каждое имя имеет значение», — признается Лоуренс

Первоначально его рекорд был зарегистрирован как 2310 имен, но позже число было уточнено — только 2253 официально засчитаны из-за изменений в правилах. Тем не менее, Уоткинс по-прежнему остается обладателем самого длинного имени на планете.

