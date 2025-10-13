Умер израильский актер и режиссер Альберт Коэн

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова

Его голос знаком жителям страны с детства.

Фото: www.globallookpress.com/Pascal Deloche

На 94-м году жизни умер израильский актер театра и кино Альберт Коэн. Об этом сообщает местная пресса. По данным издания, артист скончался 11 октября, однако причина смерти не уточняется.

Коэн родился в 1932 году в Болгарии. После окончания Национальной музыкальной академии имени Станиславского он начал карьеру в Национальном театре Софии. В возрасте 19 лет вместе с семьей репатриировался в Израиль, где продолжил заниматься театром и музыкой.

На израильской сцене Альберт Коэн играл в известных театрах «Камери» и «Габима», а также поставил несколько пьес Антона Чехова в театре «ХаНефеш». Помимо театральных ролей, актер прославился своими киноработами — среди них картины «Саллах Шабати», «Канал Блаумильха», «Взять жену» и «Парпар Нехмад».

Особое место в творчестве Коэна занимала озвучка. Он стал пионером дубляжа в Израиле, подарив голос множеству известных персонажей — от героев «Улицы Сезам» до Питера Пэна, Мэри Поппинс и персонажей фильмов о Гарри Поттере.

Голос Альберта Коэна узнают целые поколения израильтян — он стал символом детства и частью культурного наследия страны.

