Тело женщины нашли в московской квартире на Пятницком шоссе

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 26 0

Подозреваемого в убийстве уже задержали, им оказался знакомый жертвы.

Что известно об убийстве в квартире на Пятницком шоссе

Фото: MAX/Столичный СК

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В московской квартире на Пятницком шоссе был найден труп женщины со следами насильственной смерти. Как сообщил источник 5-tv.ru, на ее шее зафиксированы порезы.

Муж погибшей подал заявление в полицию из-за того, что его супруга перестала выходить на связь. По данным 5-tv.ru, пара фактически не жила вместе с февраля — женщина ушла к другому мужчине, но официально развод они так и не оформили.

Следователи и оперативники тщательно восстановили маршрут передвижения москвички и изучили записи с камер видеонаблюдения. След вывел их на квартиру, где и было найдено тело женщины. По подозрению в преступлении задержан знакомый убитой.

Сейчас на месте происшествия работают криминалисты, назначен комплекс экспертиз.

«В ближайшее время подозреваемый будет доставлен в подразделение ведомства для проведения следственных действий», — отметили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России по Москве.

По факту убийства женщины уже возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в московской квартире на улице Корнейчука были найдены тела мужчины и женщины с признаками насильственной смерти. На погибших зафиксированы множественные телесные повреждения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

+27° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 30%
72.35
-0.78 84.07
-1.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:19
В Китайгородском проезде нашли редчайшие монеты второй половины XVII века
22:01
Тело женщины нашли в московской квартире на Пятницком шоссе
21:41
Защита директора певицы Линды обжаловала решение о его домашнем аресте
21:30
«Пацаны» идут на бойню: что нужно помнить перед финалом сериала
21:11
Молния убила велосипедиста в Краснодаре
20:52
«Опора в непростые дни»: Катерина Шпица призналась мужу в любви после родов

Сейчас читают

Астероиды размером с челябинский метеорит пролетят рядом с Землей
В центре Москвы перекроют дороги с 21 по 23 мая
Нашествие акул в Египте: из-за нападений хищников начали гибнуть туристы
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео