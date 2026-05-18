Тело женщины нашли в московской квартире на Пятницком шоссе

В московской квартире на Пятницком шоссе был найден труп женщины со следами насильственной смерти. Как сообщил источник 5-tv.ru, на ее шее зафиксированы порезы.

Муж погибшей подал заявление в полицию из-за того, что его супруга перестала выходить на связь. По данным 5-tv.ru, пара фактически не жила вместе с февраля — женщина ушла к другому мужчине, но официально развод они так и не оформили.

Следователи и оперативники тщательно восстановили маршрут передвижения москвички и изучили записи с камер видеонаблюдения. След вывел их на квартиру, где и было найдено тело женщины. По подозрению в преступлении задержан знакомый убитой.

Сейчас на месте происшествия работают криминалисты, назначен комплекс экспертиз.

«В ближайшее время подозреваемый будет доставлен в подразделение ведомства для проведения следственных действий», — отметили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России по Москве.

По факту убийства женщины уже возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в московской квартире на улице Корнейчука были найдены тела мужчины и женщины с признаками насильственной смерти. На погибших зафиксированы множественные телесные повреждения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС