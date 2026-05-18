Трамп: США пока не готовы идти на уступки в переговорах с Ираном

США на данный момент не готовы идти на какие-либо уступки во время переговоров с Тегераном после получения очередного разочаровывающего ответа Ирана на мирное соглашение. Об этом газете The New York Post, сообщил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о возможности принятия 20-летнего моратория на обогащение урана Ираном.

«Я сейчас ни к чему не открыт», — сказал он, отказавшись от подробностей и сославшись на то, что вокруг переговоров «происходит слишком много событий».

Трамп также заявил, что он не «разочарован» действиями Тегерана, но при этом уверен, что Иран прекрасно осознает, что Соединенные Штаты могут причинить «еще большую боль», возобновив удары.

«Могу сказать, что они хотят заключить сделку больше, чем когда-либо, потому что знают, что скоро произойдет», — добавил глава Белого дома.

Накануне Дональд Трамп опубликовал в своей социальной сети Truth Social изображение с намеком на возможное продолжение военной операции против Ирана. При этом он не оставил под картинкой никакого комментария.

