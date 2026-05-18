В Китайгородском проезде нашли редчайшие монеты второй половины XVII века

Уникальные монеты второй половины XVII века — фальшивую полуполтину и шведское эре — обнаружили столичные археологи во время исследований в Китайгородском проезде. Об этом сообщил порталу mos.ru руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

«Особенно интересна полуполтина 1654 года — редчайший пример фальшивомонетничества XVII века. Чтобы изготовить такую подделку, мастера заливали расплавленный металл в двухстворчатую форму, а затем на поверхность полученного „изделия“ наносили слой серебра», — рассказал он.

Первая находка датируется временем правления царя Алексея Михайловича. При реставрации выяснилось, что поддельная полуполтина изготовлена из меди, а не из серебра, как подлинные монеты того периода.

При этом фальшивомонетчики старательно копировали оригинал — на лицевой стороне в ободке из крупных бусин изображен государь на коне со скипетром в руке и надпись «Полполтин», а на обороте — фрагмент текста «Царь и великий князь Алексей Михайлович всея Руси».

пресс-служба Департамента культурного наследия города Москвы

Как поясняют специалисты, полуполтина стала нумизматическим памятником провальной денежной реформы 1654–1663 годов. Тогда на Новом московском английском денежном дворе в Белом городе начали выпускать серебряные рубли и полуполтины, а также медные алтыны и грошевики.

Второй ценной находкой оказалась шведская медная монета номиналом одно эре, отчеканенная в 1686 году в период правления короля Карла XI.

Обе находки в ближайшее время отреставрируют и передадут в музейный фонд. Там они займут место на выставках, посвященных денежному обращению и быту старой Москвы.

Всего за последние пять лет столичные археологи пополнили Музейный фонд РФ более чем 50 тысячами исторических артефактов.

