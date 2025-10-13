В Екатеринбурге двое подростков забросили гранату в магазин

Дарья Орлова
Устройство приземлилось рядом с продавщицей и посетительницей с ребенком.

В Екатеринбурге двое подростков забросили гранату в магазин

Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

В Екатеринбурге двое подростков забросили гранату в магазин «Магнит», спровоцировав мощный взрыв, который напугал продавцов и покупателей. Об этом сообщает Е1.ru.

В ролике, опубликованном порталом в Telegram, видно, как в торговый зал влетает светошумовое устройство. Продавщица и посетительница с ребенком подпрыгнули от испуга, заметив внезапный взрыв.

Один из очевидцев пояснил, что гранату бросили двое подростков. После инцидента сотрудники магазина сразу вызвали полицию, однако злоумышленников на месте уже не оказалось — они скрылись. В результате происшествия было инициировано официальное расследование.

Ранее двое шестнадцатилетних подростков в Москве получили наказание в виде 140 часов обязательных работ за умышленный поджог автомобиля BMW, сообщили в столичной прокуратуре.

По данным ведомства, суд учел позицию государственного обвинителя Дорогомиловской межрайонной прокуратуры и приговорил каждого из подростков к указанной мере наказания. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск одного из потерпевших о возмещении ущерба на сумму свыше девяти миллионов рублей.

Сам инцидент произошел в сентябре 2024 года на Большой Филевской улице. Подростки облили BMW легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли автомобиль. В результате возгорания пострадал сам BMW — его ущерб составил более 15,5 миллионов рублей, а также были повреждены два припаркованных рядом автомобиля с общим ущербом свыше пяти миллионов рублей.

