Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Трампа с 80-летием

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил своего коллегу — президента США Дональда Трампа — с 80-летием. Об этом сообщила пресс-служба белорусского лидера.

«Президенту США Дональду Трампу исполняется 80 лет. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил американского коллегу с юбилеем», — говорится в публикации.

Других подробностей, в том числе текста поздравления, на официальном сайте пресс-службы нет. Кроме того, неясно, отправил Лукашенко Трампу телеграмму или же в честь дня рождения позвонил ему. Президенты не раз общались по телефону и выражали желание встретиться лично.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, планирует ли Владимир Путин поздравлять Трампа с предстоящим юбилеем. Официальный представитель Кремля не стал подтверждать возможность телефонного разговора между двумя лидерами. Песков отметил: у Путина много дел по российской повестке дня. Последний раз Путин и Трамп общались по телефону 29 апреля — тогда их диалог продлился больше часа.

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