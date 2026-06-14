Сборная Австралии обыграла Турцию на ЧМ-2026 со счетом 2:0

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 56 0

Чемпионат мира стартовал 11 июня.

Сборная Турции проиграла Австралии на ЧМ-2026 — подробности

Фото: legion-media/ALAMY Live Wire

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Австралия одержала победу над Турцией в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года. Встреча, которая прошла 14 июня на стадионе в канадском Ванкувере, завершилась со счетом 2:0.

Первый гол на 27-й минуте забил австралиец Нестори Иранкунда, другой — второй гол — это заслуга Коннора Меткалфа. Мяч угодил в ворота противника на 75-й минуте.

Всего за игру сборная Турции нанесла 30 ударов по воротам Австралии, из которых восемь попали в створ. Несмотря на преимущество, турецким футболистам не удалось избежать поражения.

Сборные Турции и Австралии выступают в группе D вместе с командами США и Парагвая. Те уже провели свой матч. Он завершился уверенной победой американцев: счет был 4:1. Таким образом следующая игра состоится между сборной США и Австралией. Встреча должна пройти 19 июня. А 20 числа Турция сразится с Парагваем.

Чемпионат мира в 2026 году проходит с 11 по 19 июня в США, Мексике и Канаде. Сборная России не участвует в соревновании.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что у сборной Англии украли бутсы во время ЧМ-2026 по футболу. Полиция Канзас-Сити уже задержала двух подозреваемых, которые могут быть причастны к краже спортивного инвентаря.

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