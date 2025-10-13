Мессенджер MAX расширил функции групповых звонков

|
Элина Битюцкая
Среди них — наличие «зала ожидания» и возможность «поднять руку».

Новые функции мессенджера MAX

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Мессенджер MAX улучшил функциональность групповых звонков. Теперь создатель конференции может регулировать подключение собеседников с помощью «Зала ожидания», а участники могут пользоваться функцией «Поднять руку». Об этом 13 октября сообщили в пресс-службе мессенджера.

Отмечается, что пользователи также могут написать сообщение в чат встречи и сделать запись разговора, которая отправится в папку «Избранное», также в мессенджере также стал доступен новый способ организации звонка — с помощью группового чата.

«Для организации группового видеозвонка в групповом чате необходимо выбрать значок телефонной трубки, которая располагается в верхней части экрана, и нажать на кнопку «подключиться к звонку»,— пояснили в пресс-службе мессенджера.

В этот момент у участников чата появится плашка «звонок в чате» с кнопкой «подключиться».

Уточняется, что длительность конференции не ограничена по времени и количеству участников.

Образовательное пространство «Сферум» 9 октября в мессенджере MAX стало доступно для педагогов, учащихся и родителей во всех регионах России.

