Патриотическая акция «Катюша» набирает обороты по всей России

Сотни Екатерин стремятся поставить рекорд по чистоте исполнения песни и количеству участниц.

В России в преддверии дня Победы набирает обороты масштабная патриотическая акция. По всей стране звучит знаменитая песня про «Катюшу». Необычно тут то, что всех исполнительниц зовут Катя. И они собираются вместе в разных городах, чтобы спеть.

Каждый город стремится поставить рекорд не только по чистоте исполнения, но и по количеству Катюш. Возрастных ограничений нет. Пока максимальное число участников собралось в Перми — 137. Но Всероссийская акция еще не окончена, поэтому есть шанс подготовиться и улучшить результат.

Ранее 5-tv.ru писал, что акция «Бессмертный полк» состоялась в немецком городе Франкфурт-на-Майне. Участие в ней приняли сотни русскоязычных граждан. Во время шествия звучали песни военных лет.

Участники «Бессмертного полка» несли в руках портреты родственников-участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла и узников концлагерей, советские и российские флаги. Кроме того, были заметны флаги союзных республик.

