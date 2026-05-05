Оздоровление за госчет: кто имеет право получить бесплатные путевки в санаторий

Депутат Кривоносов: некоторые категории граждан могут бесплатно отдохнуть в санатории

Бесплатное санаторно-курортное лечение в России доступно сотрудникам по рекомендации врачей через систему обязательного социального страхования или по решению работодателя. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на заявление заместителя председателя комитета Госдумы по туризму Сергея Кривоносова.

По словам депутата, существует несколько основных путей получения путевки без затрат со стороны работника.

«Работодатель в России действительно может направить сотрудника в санаторий, и такие случаи предусмотрены действующим законодательством. Прежде всего, это санаторно-курортное лечение по медицинским показаниям в рамках системы обязательного социального страхования», — пояснил Кривоносов.

В такой ситуации финансирование отдыха берет на себя Социальный фонд России, а организация берет на себя лишь документальное сопровождение процесса. Также компании могут включать оздоровление в расширенный социальный пакет.

«Тогда поездка может полностью или частично оплачиваться работодателем — в зависимости от условий коллективного или трудового договора», — отметил парламентарий.

В некоторых случаях применяется система софинансирования, где предприятие покрывает лишь часть расходов.

Особое внимание уделяется категориям граждан, работающим в тяжелых условиях. Для персонала, занятого на опасных или вредных производствах, профилактические поездки в здравницы являются обязательным элементом системы охраны труда, и расходы здесь традиционно ложатся на плечи нанимателя.

Кроме того, как подчеркнул Сергей Кривоносов, в настоящее время действуют адресные меры государственной поддержки для участников специальной военной операции и членов их семей. Данная категория граждан имеет право на медицинскую реабилитацию и отдых полностью за счет бюджета.

Если же гражданин желает отправиться на курорт без врачебного направления и вне корпоративных программ, оплачивать тур придется самостоятельно.

