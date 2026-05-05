Забрала не только мужа: королева Камилла нацелилась на наследие принцессы Дианы

Blast: королеву Камиллу раскритиковали за использование сумки принцессы Дианы

Королева Великобритании Камилла оказалась в центре скандала после того, как несколько раз появилась на публике с сумкой Lady Dior, неразрывно связанной с именем принцессы Дианы. Об этом сообщило издание Blast.

Данный аксессуар был подарен Диане первой леди Франции Бернадетт Ширак в 1995 году и позже официально переименован модным домом Dior в честь принцессы.

Интернет-пользователи и поклонники королевской семьи посчитали такой выбор крайне безвкусным и даже оскорбительным. В социальных сетях, в частности на платформе Reddit, развернулись бурные дискуссии, где Камиллу обвинили в попытке «поиздеваться» над памятью бывшей супруги короля Карла III, используя вещь, ставшую частью ее наследия.

Несмотря на волну негодования, эксперты в области моды встали на защиту королевы.

«Dior работает на Камиллу без особых усилий. Это показывает, насколько востребованным и актуальным остается это изделие и сегодня», — отметила стилист Лианн Джонс.

Джонс подчеркнула, что предпочтение королевы не является попыткой повторить за Дианой, а лишь отражает многолетнюю связь британской монархии с французским брендом.

Камилла уже не в первый раз выбирает эту модель. В 2024 году она посещала с ней Уимблдон, а ранее — скачки в Аскоте. Тем не менее критики настаивают, что при огромном выборе аксессуаров королеве следовало бы избегать вещей, которые ранят чувства тех, кто до сих пор почитает леди Ди.

