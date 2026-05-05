Соосновательница компании Gap Дорис Фишер умерла в возрасте 94 лет

В США, в городе Сан-Франциско, в возрасте 94 лет умерла соосновательница компании Gap Дорис Фишер. Об этом написала газета The New York Times.

Гендиректор Gap Ричард Диксон подтвердил эту информацию. В заявлении, опубликованном на сайте компании, сказано, что Фишер была настоящим первопроходцем.

«Дорис была полноправным партнером в основании компании и новатором-предпринимателем в то время, когда это было крайне необычно для женщин», — говорится в публикации.

Причина ее смерти не уточняется.

Дорис Фишер родилась в 1931 году в Сан-Франциско в семье юристов. В 1953-м она вышла замуж за Дона Фишера. В 1969 году супруги открыли розничную сеть Gap, которая со временем превратилась в настоящую империю. Пара более 40 лет развивала свой бренд. Именно Дорис придумала название марки одежды, которую сегодня носят многие зарубежные актеры, певцы и даже политики. В браке у Дорис и Дона родилось трое сыновей. Именно они унаследовали бизнес родителей.

Дорис Фишер также активно занималась благотворительностью и поддерживала искусство. Женщина регулярно жертвовала миллионы долларов крупным американским музеям.

