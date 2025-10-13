Адвокат Елены Блиновской заявил о праве блогера подать заявление на УДО

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив

Знаменитость осудили на четыре с половиной года по делу о легализации и отмывании денежных средств.

Фото, видео: Сергей Савостьянов/ТАСС; 5-tv.ru

Адвокат Сальникова: у Елены Блиновской есть право на УДО

Блогер Елена Блиновская может рассчитывать на условно-досрочное освобождение (УДО). Об этом рассказала ее адвокат Наталия Сальникова в беседе с 5-tv.ru.

«Это не связано с тем, что сегодня наказание было изменено в сторону меньшего наказания. Это связано с отбытием конкретного срока. В ее случае конкретный срок отбыт, право на УДО у нее есть. Как только мы получим соответствующее определение суда, то мы сможем обсудить вопрос о подаче заявления», — объяснила адвокат.

Ранее, 3 марта, суд признал Елену Блиновскую виновной в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, легализации доходов и неправомерном обороте средств платежей. По информации следствия, она отмыла свыше 587 миллионов рублей, которые впоследствии были взысканы в доход государства.

«Королева марафонов» была арестована в апреле 2023 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Московский городской суд сократил срок заключения Елены Блиновской. В результате рассмотрения дела срок наказания Блиновской сокращен на полгода — до четырех лет и шести месяцев колонии общего режима. В удовлетворении прошения об отсрочке исполнения приговора суд отказал.

