Мосгорсуд сократил срок заключения Елены Блиновской

«Королева марафонов» проведет в колонии четыре с половиной года вместо пяти лет.
Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Мосгорсуд сократил срок Елене Блиновской на полгода
Московский городской суд признал законным приговор блогеру Елене Блиновской, известной как «королева марафонов». Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru.
Коллегия судей отклонила апелляционные жалобы защиты и подтвердила решение Савеловского суда, вынесенное в марте этого года.
В результате рассмотрения дела срок наказания Блиновской сокращен на полгода — до четырех лет и шести месяцев колонии общего режима. В удовлетворении прошения об отсрочке исполнения приговора суд отказал.
На заседании адвокаты Блиновской настаивали на отмене решения о конфискации имущества и освобождении блогера из-под стражи. По словам адвоката Наталии Сальниковой, Елена «получает множество писем благодарности» за свою психологическую деятельность.
Сама Блиновская просила суд учесть смягчающие обстоятельства: наличие четырех детей, явку с повинной и возмещение ущерба, а также отсрочить наказание до достижения ее детьми 14-летнего возраста. Коллегия судей сочла эти доводы недостаточными.
Защита также удивилась тому, что конфискация имущества распространилась и на супруга блогера, Алексея, хотя в отношении него уголовное дело не рассматривалось.
Помимо срока заключения, за Блиновской сохраняются штраф в размере 950 тысяч рублей и запрет на ведение коммерческой деятельности сроком на четыре года.
Ранее, 3 марта, суд признал Елену Блиновскую виновной в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, легализации доходов и неправомерном обороте средств платежей. По данным следствия, она отмыла более 587 миллионов рублей, которые впоследствии были взысканы в доход государства.
«Королева марафонов» была задержана в апреле 2023 года.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что суд в Москве продлил арест бывшему главному кадровику Минобороны РФ Кузнецову.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 10 июл
- Отец Блиновской рассказал о финансовых проблемах семьи после задержания дочери
- 1 апр
- Поедет к мужу? Адвокат Блиновской ответила на слухи об отправке блогера на СВО
- 11 мар
- «Лет на 25 точно совершил»: отправится ли муж Блиновской в колонию вслед за женой
- 3 мар
- Мошенница или невинная овечка? Что во внешности Блиновской давно намекало на тюремный срок
- 13 февр
- Адвокат Блиновской назвала запрошенное наказание суровым и несправедливым
- 13 февр
- Суд продолжит рассмотрение дела блогера Блиновской 27 февраля
- 16 янв
- Муж Блиновской назвал своей идеей оформление каждого марафона блогера на юрлицо
- 6 янв
- Алана Мамаева не пожалела Блиновскую, встретившую Новый год в СИЗО
- 28 дек
- Никаких елок и телевизора: как Блиновская будет праздновать Новый год в СИЗО
- 13 дек
- Салон красоты, звонки и книги: как живет Елена Блиновская в СИЗО
93%
Нашли ошибку?