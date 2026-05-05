В России зафиксирован резкий рост числа финансовых пирамид и «черных» кредиторов

В первом квартале 2026 года на территории Российской Федерации значительно увеличилась активность мошеннических организаций и финансовых пирамид. Об этом сообщила пресс-служба Центрального Банка России.

Согласно данным государственного регулятора, за отчетный период было обнаружено около 1400 субъектов, имеющих явные признаки незаконной деятельности.

Данный показатель демонстрирует рост на 9% по сравнению с результатами четвертого квартала предыдущего года. Статистика Банка России указывает на выявление 656 сомнительных инвестиционных проектов, включая классические пирамиды, а также 472 нелегальных кредиторов и 257 организаций, незаконно действующих в качестве профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Представители регулятора подчеркивают, что по их инициативе в начале года был закрыт доступ к более чем 7400 интернет-площадкам, связанным с финансовыми махинациями.

Это на 30% превышает объем заблокированных ресурсов в прошлом квартале.

«По нашей инициативе в I квартале ограничен доступ более чем к 7400 интернет-ресурсам, которые принадлежали финансовым пирамидам и нелегалам. Это на 30 процентов больше, чем в предыдущем квартале. При этом большая часть таких ресурсов выявляется почти сразу после их создания, одновременно блокируются их зеркала. Поэтому большинство проектов не успевает набрать популярность и привлечь значительные средства», — отметили специалисты ЦБ.

Основной прирост зафиксирован среди онлайн-кредиторов, число которых увеличилось на 36% из-за перехода преступных схем в цифровое пространство.

Такая динамика обусловлена новой тактикой злоумышленников, которые стали массово создавать однотипные проекты по схожим алгоритмам.

Параллельно с борьбой против мошенников, Центральный Банк РФ прорабатывает меры по укреплению легального финансового сектора. В частности, до конца июня 2026 года регулятор планирует представить обновленные требования к минимальному капиталу банковских организаций.

Предполагается, что эти нормативы будут проиндексированы как минимум на величину накопленной с 2018 года инфляции для обеспечения стабильности системы. Подобное ужесточение правил должно повысить устойчивость кредитных учреждений и защитить интересы вкладчиков на фоне растущих рыночных рисков и действий теневого бизнеса.

