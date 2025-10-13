Илью Яшина* и Владимира Кара-Мурзу* внесли в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес в базу террористов и экстремистов бывшего муниципального депутата Москвы Илью Яшина* и политика Владимира Кара-Мурзу*. Информация об этом следует из обновленного списка.

Кара-Мурза неоднократно был замечен в распространении недостоверных сведений о российской власти и ВС РФ, был арестован 11 апреля 2022 года, а 17 апреля 2023 года Московский городской суд приговорил Владимира Кара-Мурзу к 25 годам лишения свободы по обвинению в государственной измене, в распространении клеветы о российской армии и в сотрудничестве с нежелательной организацией. Известно, что он имеет гражданство Великобритании.

Сегодня стало известно, что МВД России объявило в розыск Кара-Мурзу — по статье УК. По какой именно, не в ведомстве не уточнили.

Илья Яшин когда-то занимал пост председателя Совета депутатов муниципального округа Красносельский, главы муниципального округа Красносельский и другие высокие должности. В 2022 году он осудил спецоперацию России на Украине и был арестован по обвинению в «распространении заведомо ложной информации о российской армии по мотивам политической ненависти». 9 декабря 2022 года Мещанский районный суд приговорил Яшина к восьми годам и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима за распространение дезинформации о действиях российской армии на Украине.

В августе 2024 года он был освобожден и выехал за пределы России.

В августе 2024 года Россия, Белоруссия и страны Запада произвели масштабный обмен заключенными. Тогда страны обменяли 24 человека, в том числе Яшина и Кара-Мурзу. Всего в списках были восемь россиян.

* — признаны иноагентами в РФ, внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга