Лучшие друзья человека: общение с собаками замедляет старение у женщин

Daily mail: Общение с собаками замедляет старение у женщин

Собаки оказывают положительное влияние на женское здоровье, помогая замедлить клеточное старение и снизить стресс. Это показало новое исследование, проведенное во Флоридском Атлантическом университете, передает Daily Mail.

По данным исследования, всего один час взаимодействия с собакой в неделю может замедлить ключевой показатель клеточного старения — длину теломер. Теломеры — участки ДНК на концах хромосом — защищают генетический материал от повреждений.

Участницами эксперимента стали 28 женщин-ветеранов в возрасте от 32 до 72 лет с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР). Половина добровольцев занималась обучением служебных собак, а другая часть смотрела видео о дрессировке. В результате длина теломер увеличилась у женщин, которые обучали собак, что указывает на замедление биологического старения.

При этом, обе группы отметили снижение симптомов ПТСР, тревожности и уровня стресса. Эффект был особенно заметен у ветеранов с боевым опытом.

«Нетрадиционные подходы, такие как общение с животными, обеспечивают эмоциональную безопасность и стабильность, что особенно важно для женщин», — отметила Шерил Краузе-Парелло, доцент кафедры сестринского дела FAU и автор исследования.

Ученые подчеркнули, что результаты исследования заслуживают дальнейшего изучения на более широких группах и среди мужчин. Подобные данные подтверждают, что волонтерская работа с животными или краткое взаимодействие с собаками может стать доступной и эффективной альтернативой медикаментозной терапии для людей с ПТСР.

