«Госдолг все-таки большой»: Путин указал на больную точку Ульяновской области

Эфирная новость 64 0

Президент встретился с губернатором региона.

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Казаков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Путин указал на большой госдолг Ульяновской области

В Ульяновской области нашли замену иностранцам, которые отказались от инвест-проектов из-за западных санкций. Об этом Владимиру Путину доложил губернатор региона Алексей Русских.

В регионе действует особая экономическая зона. Как только США и Евросоюз ввели ограничения, инвесторы стали отказываться от сотрудничества. Вместо них привлекли новых собственников. Все заводы удалось запустить. По итогам прошлого года область заняла 1-е место по индексу промышленного производства в Приволжье.

— Все доходы нашего бюджета только от промышленных предприятий. У нас нефти и газа нет, соответственно, мы развиваем промышленный сектор, - отметил губернатор.

— Но госдолг все-таки большой, - обратил внимание Путин.

— Есть такое, Владимир Владимирович, чем больше зарабатываем, тем больше расходов.

— Все-таки я просил бы Вас обратить внимание на долю коммерческих кредитов. Они дорогие.

— Да, к сожалению, кредиты дорогие. Но пока что нам не удается в этой части поправить, но мы все для этого будем делать, и Ваше поручение будет исполнено.

— Хорошо, - заключил президент.

Говорили и о поддержке участников спец-операции. В регионе действует центр, где реабилитацию проходят ветераны боевых действий, а также их родственники. Сейчас готовится к открытию второе такое учреждение.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 747 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.19
-0.22 94.05
-0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:57
На Украине могут начать мобилизовать подростков
17:44
Врачи рассказали о состоянии девочки, выброшенной отцом из окна в Уфе
17:31
Сергей Собянин рассказал о новом Дворце бракосочетания в районе Митино
17:25
Мужчина изнасиловал 14-месячную девочку и закопал ее в поле
17:18
Судьба анклава: что ждет почти полностью уничтоженный сектор Газа
17:11
«Высокая цена»: Турция о последствиях для Израиля после разрушения мирного плана

Сейчас читают

Политолог: Киев прогибают на переговоры с Россией в Минске
Стюардесса умерла в самолете после работы в агонии
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 октября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео