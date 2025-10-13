«Госдолг все-таки большой»: Путин указал на больную точку Ульяновской области
Президент встретился с губернатором региона.
Фото, видео: © РИА Новости/Александр Казаков; 5-tv.ru
Путин указал на большой госдолг Ульяновской области
В Ульяновской области нашли замену иностранцам, которые отказались от инвест-проектов из-за западных санкций. Об этом Владимиру Путину доложил губернатор региона Алексей Русских.
В регионе действует особая экономическая зона. Как только США и Евросоюз ввели ограничения, инвесторы стали отказываться от сотрудничества. Вместо них привлекли новых собственников. Все заводы удалось запустить. По итогам прошлого года область заняла 1-е место по индексу промышленного производства в Приволжье.
— Все доходы нашего бюджета только от промышленных предприятий. У нас нефти и газа нет, соответственно, мы развиваем промышленный сектор, - отметил губернатор.
— Но госдолг все-таки большой, - обратил внимание Путин.
— Есть такое, Владимир Владимирович, чем больше зарабатываем, тем больше расходов.
— Все-таки я просил бы Вас обратить внимание на долю коммерческих кредитов. Они дорогие.
— Да, к сожалению, кредиты дорогие. Но пока что нам не удается в этой части поправить, но мы все для этого будем делать, и Ваше поручение будет исполнено.
— Хорошо, - заключил президент.
Говорили и о поддержке участников спец-операции. В регионе действует центр, где реабилитацию проходят ветераны боевых действий, а также их родственники. Сейчас готовится к открытию второе такое учреждение.
