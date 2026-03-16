Путин поздравил Токаева с успешным проведением референдума по Конституции

Президент России Владимир Путин поздравил своего казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева с успешным проведением референдума по новой Конституции. Телеграмму опубликовали на сайте Кремля.

Российский лидер выразил надежду, что реформы укрепят отношения Москвы и Астаны. Референдум состоялся накануне, Токаев назвал его историческим событием. По данным ЦИК республики, «да» новой Конституции сказали большинство участников — а это свыше 87% избирателей. Основной документ обновится почти полностью. Появится новая должность вице-президента, парламент станет однопалатным. Как ожидается, документ вступит в силу уже 1 июля.

Это седьмая реформа Основного закона за 35 лет независимости Казахстана и второй конституционный референдум за семь лет президентства Касым-Жомарта Токаева. Нововведения коснулись 84% текста конституции, а в бюллетенях для голосования был всего один вопрос — принимает человек новую редакцию или нет.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.